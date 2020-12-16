شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تضيء سماء القاهرة احتفالاً ببداية العام الجديد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم أجمع بميلاد سنة جديدة فى منتصف ليل 31 ديسمبر 2020 وتستعد معظم العواصم الكبرى بدول العالم باحتفالية مبهرة تعبر عن مكانة تلك العواصم عالميًا. وغالبا ما تكون تلك الاحتفالات حول أحد أهم إنجازات الدولة مصحوبة بالكثير من مظاهر البهجة والفرح ويتم نقلها إعلاميا لكى تنقل صورة إيجابية عن تلك العاصمة والدولة ويكون حدثًا مميزًا يظل جزءًا من هوية المدينة للعام كله.

وقد استعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى لعمل احتفالية كبرى فى القاهرة وراجعت المواقع المختلفة للإنجازات التى تعبر عن الدولة الحديثة والتى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولذا وقع الاختيار على "كوبرى تحيا مصر" وذلك باستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتى تعطى صورة مبهرة على شاشات التليفزيون العالمية لتضاهى احتفالات العواصم العالمية الكبرى. وأيضًا تم اختيار موقع مميز من (العاصمة الإدارية الجديدة) ويكون ذلك مصاحبًا لبعض الاحتفالات فى الموقع نفسه فى تجمع للمواطنين لتصوير مظاهر الفرحة باستقبال العام الجديد.

وستقوم كل وسائل الإعلام المصرية بنقل الحدث على الهواء مباشرة مصاحبًا للعد التنازلى لأستقبال العام الجديد فى منتصف ليل القاهرة وإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام العربية والعالمية لنقل الحدث على الهواء مباشرة من القاهرة ليكون بمثابة احتفال مصر باستقبال العام الجديد.

وقد أفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن نوعية الألعاب النارية مميزة فى أدائها وأمانها وذلك لأداء هذا العمل الكبير تم استيرادها من النمسا وألمانيا ليتم تجهيز الكوبرى والمنطقة المحيطة به. ويتوقع صالح أن يكون هذا العمل هو الأكبر وغير المسبوق فى مصر ليكون أيقونة لاحتفالات العام الجديد سنويا ومثال يتم العمل به والبناء عليه كل عام.