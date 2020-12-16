طارق الشيخ عن "القاضية ممكن": ياريتنى ماغنيتها.. جبت وجع القلب لنفسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب الشعبى طارق الشيخ، عن ندمه الشديد لغنائه أغنية "القاضية ممكن" خلال تواجده ضيفًا مع "أبلة فاهيتا" الأسبوع الماضى، التى أثارت غضب جماهير الزمالك، قائلاً: "ياريتنى ما غنتها، جبت وجع القلب لنفسى".



طارق الشيخ فى الخليج 365

وروج الشيخ، للقائه المنتظر مع تلفزيون الخليج 365، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلاً: "انتظروا لقاء طارق الشيخ فى الخليج 365 يتحدث عن أغنية القاضية، يا ريتنى ماغنيتها.. جبت وجع القلب لنفسى".





وزار النجم طارق الشيخ مؤسسة الخليج 365 للاحتفال بمشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 25 عامًا، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع وقيادات المؤسسة، وزملاء قسم الفن وباقى الأقسام فى المؤسسة.

وأشاد طارق الشيخ بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التى يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

واحتل مؤخرًا النجم طارق الشيخ مؤشرات البحث وأثار جدلاً كبيرًا بعد أدائه أغنية "القاضية ممكن" أثناء وجوده ضيفًا فى برنامج "أبلة فاهيتا"، الأمر الذى أغضب عددًا كبيرًا من مشجعى الزمالك.

وتواصل ”الخليج 365” مع طارق الشيخ، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه أخذ الموضوع بطريقة الفكاهة ولم يقصد الإهانة لجمهور الزمالك، مشيرًا إلى أن البرنامج بطبيعته قائما على السخرية.

وكان الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "صباح الخير إخوات وحبايب طارق الشيخ، ️للتوضيح أغنية القاضية اللى غنتها فى برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالى ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات أثناء تصوير الحلقة، لأنى بنتمى لنادى الأبطال اللى بشجعه وبنتميله من طفولتى لحد الآن، الزمالك فى الدم وهفضل لحد آخر نفس فى عمرى بنتمى لنادى الزمالك، والموضوع مكنش أكثر من فكاهة فقط واللى فى القلب زمالك.. زمالك.. زمالك"، وأضاف الشيخ: "أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة، وبعتذر لأى حد تسببت ليه فى انزعاج بدون قصد، أرجو تفهم الموقف".

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.