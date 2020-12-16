شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف عن أحدث أعماله الفنية مع عمرو دياب "محسود".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية "محسود" للنجم الكبير عمرو دياب، وهي الأغنية المتوقع أن تحقق أكبر نسبة مشاهدة، على المنصات الإلكترونية. الأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. وطرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ"، والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس. وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ" وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء. يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، يستعد لمفاجآت فنية عدة، مقرر طرحها الفترة المقبلة. وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضى حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الاعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

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