شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ: عبد الباسط حمودة أفضل صوت شعبى وسعد الصغير في حتة لوحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم طارق الشيخ أثناء حواره مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح في تليفزيون الخليج 365 أن عبد الباسط حمودة يعتبره أفضل صوت شعبى في مصر بالإضافة إلى أن هناك أيضًا من الأصوات المميزة زى شيبة والليثى ورضا البحراوى وحكيم فوق دماغى.





وأضاف أن سعد الصغير يعتبره في حتة تانية وعمل شكل جديد من خلال فرقته وجو الرقص الذى يقوم به في الحفلات، واعتبره من الحالات النادرة التي جاءت في مصر عام 2004 وأحدث طفرة كبيرة في الغناء .





واحتل مؤخرًا النجم طارق الشيخ مؤشرات البحث وأثار جدلًا كبيرًا بعد أدائه أغنية "القاضية ممكن" أثناء وجوده ضيفًا في برنامج "أبلة فاهيتا"، الأمر الذى أغضب عددًا كبيرًا من مشجعى الزمالك.

وتواصل ”الخليج 365” مع طارق الشيخ، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه أخذ الموضوع بطريقة الفكاهة ولم يقصد الإهانة لجمهور الزمالك، مشيرًا إلى أن البرنامج بطبيعته قائما على السخرية.

وكان الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "صباح الخير إخوات وحبايب طارق الشيخ، ️للتوضيح أغنية القاضية اللى غنتها فى برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالى ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات أثناء تصوير الحلقة، لأنى بنتمى لنادى الأبطال اللى بشجعه وبنتميله من طفولتى لحد الآن، الزمالك فى الدم وهفضل لحد آخر نفس فى عمرى بنتمى لنادى الزمالك، والموضوع مكنش أكثر من فكاهة فقط واللى فى القلب زمالك.. زمالك.. زمالك"، وأضاف الشيخ: "أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة، وبعتذر لأى حد تسببت ليه فى انزعاج بدون قصد، أرجو تفهم الموقف".

يذكر أن آخر أعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع يوتيوب من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.