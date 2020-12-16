شكرا لقرائتكم خبر عن 28 عرضًا فى الدورة الـ 13للمهرجان القومى للمسرح وتكريم 6 فنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثالثة عشر 28 عرضا مسرحيا من مختلف القطاعات الإنتاجية حيث يستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام لقطاع شئون الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الاوبرا المصرية والمعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها .

ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي ستنطلق يوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد والمخرج نجيب سرور .

وتقام عروض المهرجان علي 14 مسرحًا من مسارح مصر منها المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ومسرح مركز الهناجر للفنون ومسرح الشباب العائم ومسرح الغد والمسرح القومي ومسرح الجمهورية ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح مركز الجيزة الثقافي ومسرح الطليعة ومسرح العرائس ومسرح متروبول.