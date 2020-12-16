شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصور 14 مشهدًا من "الاختيار 2" داخل أكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورالنجم كريم عبد العزيز 14 مشهد ضمن أحداث مسلسله الجديد "الاختيار 2" المقررأن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل، ويشاركه في بطولة العمل النجم أحمد مكى، وتضمنت المشاهد داخل ديكور بأكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس، والتي جمعت بين كل فريق العمل.

يذكر أن الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، يشارك في بطولته بجانب النجم كريم عبد العزيز كل من النجوم أحمد مكى وإياد نصاروبشرى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.