مدحت العدل لـ"الخليج 365" بعد ترشحه لـ"الزمالك": أتوقع حربا شرسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مسافة واحدة من الجميع يقف الدكتور والكاتب المصري مدحت العدل، فهو يأمل في مستقبل مشرق، ولا يترك معول اليأس يدك حصون الطموح بداخله.

حقق العدل نجاحا لافتا للنظر في ساحة الإبداع، وقدم أعمالا فنية رائعة، منها "آيس كريم في جليم، مافيا، الداعية، حرب الفراولة، صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وعندما نتأمل هذا الإنتاج، نكتشف أنها ليست أعمالا للتلسية، وإنما تعمد كاتبها مناقشة قضايا اجتماعية شائكة، وتقديم تجارب من لحم ودم على شاشة التلفزيون والسينما.





ومنذ ساعات قرر الكاتب مدحت العدل، الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك، لكن الخبر لم يحمل دهشة كبيرة، خاصة أنه شديد الولاء والانتماء لهذا النادي العريق، ولكن دخول هذه المعركة، يحتاج تفرغا كاملا، فهل يهجر ساحة الإبداع والفن، للبحث عن نجاح جديد في أرض الرياضة المهلتبة دائما.

”الخليج 365” التقت الدكتور مدحت العدل، للحوار معه حول هدفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك، ومصير طموحه الفني، ومشروعات القادمة.





لماذا قررت خوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك في هذه اللحظة تحديدا؟

الظروف الحالية التي يمر بها النادي دفعتني لاتخاذ هذه الخطوة، أعشق نادي الزمالك، ولا أبالغ إذا قلت إننى أحبه وكأنه أحد أولادي.

لمست تراجع الأوضاع بعد رحيل المستشار مرتضى منصور، وبالمناسبة، كان من المستحيل أفكر في دخول الانتخابات في ظل وجود مرتضى منصور، لأن في وجوده كنت أرى الحال جيدا، والنادي يحصل على بطولات وهذا كان يرضيني كإنسان عاشق لهذا الكيان الكبير.





ما الذي تراهن عليه في هذه المعركة الشرسة؟

أعلم جيدا أنها حربا شرسة، ويحاول البعض تشوية الأمر، هناك من يعتقد أن المنصب ما هو إلا طريق للنهب، ولكن يعلم الله أن هدفي استقرار ونجاح النادي.

عدد كبير من الناس طلب مني الترشح لرئاسة الزمالك، وبصراحة شديدة، هذا الأمر رفع معدل الثقة بداخلي، وقررت دخول معركة الانتخابات. الزمالك يحتاج مجهود كل إنسان مخلص.

هل وضعت أي شروط لأعضاء القائمة التي تخوض بها الانتخابات؟

طبعا، أخوض الانتخابات بقائمة محترمة، وكلها تجمع بين الخبرة وعشق النادي، كما أتمنى من أي شخص خارج القائمة أن يخدم النادي، طوال عمري وشقيقي سامي وجمال العدل، نسعى لخدمة الزمالك من بعيد، ولم نفكر في منصب أو الظهور في المشهد.

هل ستلجأ لإنهاء المشاكل مع خصوم الزمالك حال فوزك بمقعد رئيس النادي؟

الرياضة لا يوجد بها خصوم، ولكن منافسين، ويدي ممتدة لكل كيان أو إنسان يحترم نادي الزمالك ويقدره.





بعيدا عن الزمالك، ما المنهج الذي تعتمد عليه في حياتك؟

مؤمن بأن الحياة بسيطة جدا، والسعادة الحقيقة في الرضا، أحب كل الناس وأبذل كل ما أستطيع حتى يحبني الناس، صحيح صعب الفوز بحب كل الناس، لكن لا أتوقف عن المحاولة.

حدثنا عن مشروعاتك الفنية المقبلة؟

انتهيت من كتابة ديواني الشعري الثالث، ويحمل عنوان "فوضى المشاعر" وسيطرح في 6 فبراير/شباط القادم.

كما أن شركة "العدل جروب" تنتج مسلسلين، الأول بطولة يسرا، والثاني بطولة نيللي كريم.

من مثلك الأعلى؟

كثيرون، كل الأدباء الكبار الذين تأثرت بهم، مثل طه حسين ونجيب محفوظ، كل إنسان حقق نجاحا بشرف، وحفر اسمه في قائمة المبدعين مثل الدكتور مجدي يعقوب، والعالم الراحل أحمد زويل. كل شخص يكافح بشرف من أجل الحياة، مثل حارس البناية.



