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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
طرحت شركة سينرجي، مساء اليوم الثلاثاء، البوستر الأول لمسلسل "لؤلؤ" أولى البطولات المطلقة للنجمة مي عمر.
ونشرت مي عمر بوستر "لؤلؤ"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "البوستر الأول لمسلسل لؤلؤ إخراج محمد عبد السلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي تامر مرسي".
وكشفت مي عمر عن موعد عرض مسلسل "لؤلؤ" والقنوات العارضة، حيث سيُعرض بدايةً من يوم 27 ديسمبر الجاري على قنوات: "ON TV - ON Drama - MBC 1"، ومنصتي "Shahid، وWatchit".
مسلسل "لؤلؤ" أولى بطولات مي عمر الدرامية المطلقة، ويتكون من 40 حلقة، ويشاركها بطولته النجوم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، ملك أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وهدير عبد الناصر وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر البوستر الأول لمسلسل مي عمر "لؤلؤ".. تعرف على موعد العرض والقنوات العارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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