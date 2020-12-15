"ولا هتلاقي في نص حناني".. هل قصد عمرو دياب دينا الشربيني في "يا أنا يا لأ"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصدر اسم الهضبة عمرو دياب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع بدء إعلانه الرسمي عن ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".

وطرح الهضبة ظهر اليوم الثلاثاء، برومو أغنية "يا أنا يا لأ"، والتي سيحمل اسمها الألبوم المقرر صدوره يوم 25 ديسمبر الحالي.

اسم الألبوم وكلمات الأغنية الحاملة لاسمه "يا أنا يا لأ" أثارت العديد من التساؤلات عبر الشبكات الاجتماعية، ويقول فيها الهضبة: "

يا أنا يا لأ محدش تاني يا أنا يا لأ.. ولا هتلاقي في نص حناني ولا في أرق.. بلف ودور وأنا معذور ومعايا حق".

وربط عدد من محبي الهضبة بين اسم الألبوم وكلمات أغنية "يا أنا يا لأ" في ظل الحديث عن انتهاء علاقة عمرو دياب، بالفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا حتى الآن طبيعة علاقتهما خلال الأربع سنوات الماضية، والتي ظهرت للنور في ديسمبر 2016.

ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع 1 مارس، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".