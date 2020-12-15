عملت دوبليرة لسعاد حسني وابنتها مخرجة.. حكايات إنعام سالوسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحتفل الفنانة إنعام سالوسة اليوم 15 ديسمبر، بعيد ميلادها الـ 81، فهي من مواليد عام 1939.

وتُعد النجمة القديرة واحدة من أبرز الفنانات المصريات، والتي تضيف قيمة كبيرة بوجودها في أي عمل.

ونرصد لكم أبرز المعلومات عن إنعام سالوسة في التقرير التالي:

- ولدت إنعام سالوسة في 15 ديسمبر عام 1939 بمدينة دمياط.

- أحبت التمثيل والموسيقى منذ صغر سنها، وتعلمت العزف على آلة "الأكورديون" في المرحلة الثانوية، وعندما التحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة عين شمس شاركت في المسرح الجامعي.

- تعرفت على زوجها المخرج المسرحي سمير العصفوري، بالجامعة، وتزوجا بعد التخرج أثناء دراستهما بمعهد الفنون المسرحية الذى التحقا به بعد تخرجهما من كلية الأداب.

- ابنتها المخرجة تغريد العصفوري، وتعاونا معًا في سيت كوم "تامر وشوقية" الذي أخرجت تغريد بعض أجزائه.

- تحمس لموهبتها الفنية، الفنان حمدي غيث ومحمود مرسي وعبدالرحيم الزرقاني.

- قليلة الظهور والحديث في الإعلام، وهو النهج الذي تتبعه على طريقة أستاذها الفنان الراحل محمود مرسي.

- رفضت المشاركة بفيلم"النمس والإنس"، واعتذرت عن الفيلم الذي يخوضه الفنان محمد هنيدي ويخرجه شريف عرفة بسبب فيروس كورونا.

- شاركت في دراما رمضان 2020 بمسلسلي "الفتوة" و"الإختيار".

- من أبرز الإفيهات في أعمالها: "ألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير .. بكرة هتتعود وتجيلك تناحة وتكسب مناعة..يا مُرك يا نعمة.. أنا ماما يالا".

- من أشهر أعمالها في الدراما التلفزيونية، مسلسلات (ليالي الحلمية، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي).

- لفتت الأنظار إليها بقوة من خلال مسلسل "ذئاب الجبل"، في دور "نعمة" زوجة علوان أبو البكري "عبدالله غيث".

- قدمت دور الأم في العديد من الأعمال الدرامية التي شاركت بها سواء في السينما أو التليفزيون، ومنها أفلام"عسل اسود"، و "أبو علي"، و"عايز حقي"، ومسلسلات "الفتوة" و"الإختيار".

- شاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية من أهمها (موعد على العشاء، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود)، وكان لها حضور كبير في السينما من خلال مشاهدها في "الإرهاب والكباب" مع الزعيم عادل إمام.

- قالت أنعام، في تصريحات صحفية سابقة، إنها تعرفت على الفنانة الراحلة سعاد حسني، في فرقة عبدالرحمن الخميسي، ولم تُدربها على التمثيل والإلقاء، وأنها عملت معها كدوبليرة في فيلمين.

- أوضحت في تصريحات صحفية سابقة أنها عملت دوبلير لسعاد حسني في فيلم "نادية"، بسبب الشبه في قوامهما في هذه الفترة، وأن علاقتها بسعاد حسني، ظلت قوية حتى وفاتها.

- الفنانة سلوى خطاب، قالت عنها ببرنامج "مصر الجديدة"، إنها وُضعت في الدراما بالخطأ لأنها في الأساس كوميديانة.

- الناقد طارق الشناوي، قال عنها في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنعام سالوسة متمردة على الكادر، متمردة على التنميط، وهي مثل الصلصال من الممكن أن يعاد تشكيلها مع كل دور سواء في الكوميديا أو التراجيديا.. إنعام حينما تؤدي الكوميديا تؤديها بجدية، لأنها مش مهرج، وليست كوميديانة بالمعنى التقليدي، هي ممثلة تعيش الدور، والناس تضحك وتبتسم من صدقها".

- قال عنها المخرج خالد دياب ببرنامج "هنا العاصمة"، إنها شاركت في مشهد واحد من فيلم "طلق صناعي"، مشيرًا إلى أنها حاضرة الذهن وكأنها في سن العشرين، ووصفها بالفنانة الموهوبة والعبقرية.