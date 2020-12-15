أحمد حاتم يستعد لتصوير فيلم رومانسي جديد بعنوان "العاشق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستعد الفنان الشاب أحمد حاتم، لتصوير فيلمه الجديد "العاشق"، من إنتاج أحمد السبكي.
كان حاتم أثار فضول جمهوره، قبل أيام في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما كشف عن وجود كلمة العاشق على القميص الذي يرتديه، قبل أن يوضح أنه اسم فيلمه الجديد.
"العاشق" إخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران، وأعرب حاتم عن سعادته ببطولة العمل، والذي ينتمي إلى الأعمال الرومانسية التي لا تخل من الإثارة والتشويق، ولكن مازال البحث عن البطلة مستمرا.
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