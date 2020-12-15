إيمان قرقيبو تكرم المغرب بأغنية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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بعد غيابها عن الساحة الفنية، أطلقت الفنانة الشابة “إيمان قرقيبو” على صفحتها الرسمية “يوتوب”، أغنية جديدة بعنوان “كانبغيك المغرب”، وهي عبارة عن دويتو يجمعها بالفنان المغربي عماد مايسترو، المقيم بإسبانيا.

“كانبغيك المغرب” أغنية شبابية ايقاعية، عمل على تصويرها فريق تقني متكامل على رأسهم المخرج الشاب سمير إخوي، إلى جانب الإدارة الفنية التي يرأسها مدير أعمال المشاهير مفيد السباعي، الذي أعطى للكليب إضافة جد متميزة بأفكاره الإبداعية وبلمسته الفنية، التي منحت للعمل جرعة دم إضافية أغنته ليكون في مصاف الأعمال الفنية الرائدة.

وجاء هذا العمل الفني كتكريم وعرفان للوطن ومن أجل الوطن المغرب الحبيب، وقد عبرت من خلاله الفنانة الشابة “قرقيبو” بكل الكلمات واللغات عن حبها للمغرب بنسائه ورجاله وصحرائه شاركها في هذا الحب الفنان عماد المايستو المقيم بالديار الإسبانية هو الآخر أعرب عن مدى تعلقه بالمغرب وتغنى به باللغة الإسبانية.

وعن طبيعة العمل الجديد قال مفيد السباعي، مدير أعمالها أنه عمل ذو طابع وطني تقدم من خلاله رسالة للجمهور للتشبث بالهوية الوطنية، مضيفا أنه سيكون بالعربية والإسبانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها إيمان قرقيبو مع الفنان عماد مايسترو، في عمل يعتبر مزيجا بين إيقاعات موسيقية متنوعة.

ويذكر أن المطربة “إيمان قرقيبو” شاركت في أشهر المهرجانات من بينها موازين إيقاعات العالم، ومهرجان وليلي، ومهرجان أصوات نسائية ومهرجان فاس للموسيقى الروحية.

الفنانة “إيمان” هي خريجة برنامج “استوديو دوزيم”، كما شاركت في برنامجي “إكس فاكتور” و”آراب أيدول”، وقدمت عدة أغان في مسارها الفني، من بينها “1 2 3″ و”هذا عام”.

وتحرص إيمان قرقيبو على التواصل بشكل مستمر مع جمهورها داخل المغرب وخارجه، من خلال رسائلها وصورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

رابط الأغنية: