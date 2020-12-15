أمير رمسيس: «حظر تجول» ليس عملاً سياسياً لكنه يكشف المسكوت عنه فى العلاقات الأسرية

المكان هو البطل لدي.. والاعتماد على الديكور والخدع السينمائية جريمة فى حق الصناعة

أعمالى تخاطب الإنسان.. ولهذا السبب أخذت «هُدنة» بعد «ورقة شفرة»

يترقب الجمهور أى عمل سينمائى يتبنى الإنسان، ينقب عن الدرر الكامنة فى شخصيته، ويعكس نقاط الضعف فيه وفى علاقته بالآخرين، ليكون فى النهاية مرآة يرى فيها نفسه كما هى دون تجميل، هكذا المنهج الذى يسير عليه المخرج أمير رمسيس، فإذا اقتربت من فكره وشخصيته ستكتشف عن أنه ليس سياسياً ولا يحب الاقتراب من السياسة، لكنه شغوف بالتعبير عن «الإنسان» الذى دائماً ما يكون قضيته الأولى فى أفلامه.

بعد تحضيرات طويلة، خرج فيلمه الجديد «حظر تجول» للنور، الذى شهد عرضه السينمائى الأول فى مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الحالية، وحصلت عنه إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة بعد 15 عامًا من عرض فيلمه الروائى الأول «آخر الدنيا» بالمسابقة العربية عام 2005. من اسم الفيلم قد تظن للوهلة الأولى أنه يحمل صبغات سياسية، خاصة أنه يدور فى أعقاب ثورة يناير 2013، وما لاحقها من تطورات، فهو عمل اجتماعى يطرح العديد من الأسئلة المسكوت عنها فى العلاقات الأسرية.

التقت «الوفد» المخرج أمير رمسيس، للوقوف معه على الصعوبات والتحديات التى واجهته أثناء تنفيذ الفيلم، يتحدث أمير رمسيس عن كواليس فيلمه الجديد، وسر غيابه المتكرر عن السينما، نهاية بالسينما التى يحلم بها.

< اسم الفيلم «حظر تجول» يحمل دلالات سياسية، فالبعض ظن أنه له علاقة بثورة يناير، ومؤخراً اعتقد البعض أنه مرتبط بفيروس كورونا.. فلماذا وقع الاختيار على هذا الاسم تحديداً؟

- البطل لدى هو الزمن أو التوقيت الذى يدور فيه الفيلم، أولاً فيلم «حظر تجول» لا علاقة له بفيروس كورونا، لأن التحضير له بدأ منذ عام 2018 أى قبل الجائحة، ولا يحمل أى صبغات سياسية، الفيلم إنسانى اجتماعى أسرى، وفكرة حظر التجول مرتبطة فقط بمبرر وجود الشخصيات فى مكان واحد ومن هنا تتصاعد المشكلات حينما يكتشف كل منهما أن هناك فجوة كبيرة بينهما، التى قد تسبب المشكلات والتذمر ووجود خلافات.

< قلت إن الفيلم يطرح الأسئلة المسكوت عنها.. فما هي؟

- كلمة المسكوت عنه هنا أقصد فى العلاقات الأسرية، والأشياء التى أحياناً نخاف أن تكون مطروحة فى العلاقات الإنسانية بدعوى حماية الآخر.

< هل التأجيل لأكثر من مرة تسبب فى استبعاد ممثلين واستبدالهم بآخرين؟

- كنت محظوظاً بنسبة كبيرة جداً أن اختياراتى للممثلين تحققت، المرشحون للفيلم منذ البداية كانوا متحمسين له يمكن أكثر منى، خاصة النجمة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، حتى ضيوف الشرف الفنانة عارفة عبدالرسول والمخرج خيرى بشارة.

< «حظر تجول» بطولة النجمة إلهام شاهين.. هل أردت من خلال الفيلم أن تعيد بريق «سينما المرأة» التى غابت وسط أفلام الأكشن والساسبنس؟

- وإن كنت لا أعترف بفكرة تصنيف السينما بشكل عام سواء سينما مرأة أو ذكورية، فأنا دائماً منشغل بفكرة «الإنسان» أياً كان نوع جنسه، ولكن هذا لا يمنع أننا فى حاجة لتسليط الضوء أكثر على مشاعر المرأة. وفخور بالعمل مع النجمة إلهام شاهين التى تنازلت

عن كامل أناقتها وجمالها من أجل الفيلم، فهى تعير اهتماماً كبيراً بالشخصية التى تجسدها دون أن تبالى بالشكل أو المظهر مثلما يفعلن معظم الممثلات الآخريات.

< للمرة الثانية تهدى شخصية باسم «يحيى شكرى مراد» للمخرج الراحل يوسف شاهين؟

- أنا واحد ممن تأثروا بسينما شاهين، أحببت السينما من خلال أفلامه، وعندما قادنى الحظ للعمل معه كمساعد مخرج تأثرت به على المستوى الإنسانى والمهنى، فهو إنسان محب لعمله مؤمن بأفكاره التى يطرحها من خلال أفلامه، ربما يكون هذا سر تميزه وتفرده، اسم «يحيى شكرى مراد» وهو الاسم الذى قدم به نفسه فى فيلمه الشهير «حدوتة مصرية»، فهذا الاسم عزيز لديه كثيراً، وأصبح عزيزًا لدى أيضاً، لهذا قررت أن أقدم إليه إهداءً فى أفلامى «بتوقيت القاهرة» الذى قدمه النجم الكبير الراحل نور الشريف، و«حظر تجول»، وهذه الشخصية يقدمها الفنان الفلسطينى كامل الباشا فى ظهوره الأول بالسينما المصرية.

< اسم «يحيى شكرى مراد» غالى لديك.. بالتأكيد ستختار الشخصية التى تكون جديرة بحمل هذا الاسم فى أفلامك.. خاصة بعد ما حمله النجم الراحل نور الشريف مرتين فى «حدوتة مصرية» و«بتوقيت القاهرة».. فما الذى وجدته فى «كامل الباشا» مميزاً ليكون جديراً بهذا اللقب؟

- كامل الباشا ممثل متميز، ساحر، صاحب أداء مبهر، فقد انبهرت عندما شاهدته فى فيلم «القضية 23»، الذى نال عنه جائزة أحسن ممثل فى مهرجان فينسيا، كنت حريصًا على مصادقته أكثر من العمل معه، وبالفعل أصبحنا أصدقاء بعد مشاركته فى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة.

< عملت مع المخرج الراحل يوسف شاهين كمساعد مخرج قرابة الخمس سنوات.. ما المكتسبات الشخصية والإنسانية التى اكتسبتها منه خلال فترة تعاملك معه بعيداً عن السينما؟

- يوسف شاهين كان قضيته الأولى «الإنسان» وأنا أيضاً كذلك، فهو من المخرجين الذين تتخوف منهم الجهات الرقابية المسئولة عن فلترة الأعمال السينمائية والدرامية من مواقف وعبارات وتلميحات يمكن أن تثير حفيظة السلطة وقتها، فأفلامه التى تحمل صبغات سياسية وسيلة مثالية لتوصيل صرخات المواطن البسيط وهمومه وطموحاته والباحث عن حقوقه المشروعة، بحيث يقوم من خلال العمل الفنى بمخاطبة النظام على أمل حل هذه المشكلات قبل أن تتراكم وتصل الأوضاع إلى التأزم، فإذا اقتربت من فكره، ستكتشف أنه ليس سياسياً، لكنه شغوف بالتعبير عن رأيه كمواطن حر وشجاع. اكتسبت منه الكثير ولكن الأهم الإيمان بما تعمل حتى تستطيع تحقيق إنجاز فيه وتحرز تقدما، شاهين رغم الانتقادات التى واجهته فى البداية لكنه لم تعدله عن رأيه أو مواقفه، حتى أقنع المشاهدين والنقاد بلغته السينمائية.

< بالعودة إلى فيلم «حظر تجول» مرة أخرى.. الفيلم تدور أحداثه

- من هنا تكمن صعوبة الفيلم، كان لدى رؤية محددة فى ذهنى، والشوارع لست ملائمة لذلك، وأنا من المخرجين الذين يرفضون الديكور، أحب دائماً أن تكون أعمالى نابعة من الشارع لذا رفضت اللجوء للخدع لأن هذا أعتبره جريمة فى حق السينما والجمهور كذلك، ولو كنت أعلم بجائحة فيروس كورونا كنت انتظرت وقمت بتصوير الفيلم فى هذه الفترة، حاولنا السيطرة على الشارع ليكون فارغاً.

< ولماذا اخترت «شبرا» لتكون البطل فى الأحداث؟

- أحمل لهذه المنطقة حباً شديداً، فأنا متعلق بشوارعها ومبانيها وجغرافيتها، وأشعر أنها قلب مصر.

< ما الصعوبات التى تواجه المخرجين فى مصر بشكل عام؟

- فى الحقيقة من كثرة الصعوبات وتعددها لا أستطع أن أحصرها فى حوار واحد، ولكن دعينى أقل أبرزها، من التحديات التى دائماً ما تواجهنى وتواجه أى فيلم بشكل عام فكرة استخراج التصاريح التى تأخذ وقتاً طويلاً وتمر بأكثر من مرحلة، وهو ما يضر بصناعة السينما، أصبحت لدينا أزمة فى استخراج التصاريح، وهو ما تسبب فى لجوء بعض المخرجين للتصوير خارج مصر، أو التصوير فى المناطق الجديدة كالتجمع الخامس وخلافه، ما يفقد الفيلم روحه، وهو ما تسبب أيضاً فى حدوث فجوة بين المشاهد والعمل السينمائى الذى اعتاد أن يرى مناظر وشخوصًا من عالم آخر ليست قريبة منه. لهذا قررت فى فيلم «حظر تجول» أن التصوير يكون من قلب شبرا.

< شهدت صناعة السينما فى السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً من حيث القضايا المطروحة.. كيف ترى مستقبل السينما وبعد اكتساح المنصات الرقمية؟

- لاشك أن السينما بدأت تنتعش قبيل أزمة كورونا، بعدما خرجت تجارب سينمائية جادة مثل فيلم «يوم الدين» ومؤخراً «ستاشر» الذى حصد جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة من مهرجان كان السينمائى، مروراً بأفلام جادة وتجارية فى ذلك الوقت مثل «الفيل الأزرق» و«الأصليين» وخلافه، حتى جاءت كورونا، بالتأكيد السينما ستتأذى كثيراً من وراء الجائحة، التى ساعدت على اكتساح المنصات الرقمية كبديل لها بعد فرض حظر التجول والتباعد الاجتماعى، لكن هذا لوقت معين، السينما منذ نشأتها مرت بالعديد من العواصف لكنها بقيت فى النهاية، بالبقاء دائماً للأصلح، وهذا لا يعنى أننى أقلل من شأن المنصات الرقمية لأننى أراها مستقبلًا وحاضرًا شئنا أم أبينا لكنها لا تلغى السينما.

< ما سر غيابك المتقطع والمتكرر عن السينما؟

- غيابى المتقطع عن السينما لم يأت عن طيب خاطر، وإنما الظروف دائماً تفرض نفسها، الفيلم يجب أن يأخذ وقته فى التحضيرات حتى يحمل صبغة عالمية، فعندما بدأت عام 2006 بـ«آخر الدنيا»، كان عندى حظ أن المشروع التالى جاهز فخرج فيلم «كشف حساب» للنور بعدها بعدة أشهر.

< بعد نجاح فيلم «ورقة شفرة» تم تصنيفك كمخرج كوميدى قادم.. لماذا تخليت عن الكوميديا؟

- أنا ضد التصنيف، المخرج القادر على صنع فيلم كوميدى قادر أيضاً على صنع مختلف الألوان الأخرى، وأنا أقوم بتصوير فيلم «ورقة شفرة» لم يكن فى مخيلتى أن يكون فيلمًا كوميدياً، فالفيلم خالِ من أى فذلكة أو افتعالات تثير ضحكات الجمهور، ولكن القصة والأحداث كانت خفيفة على المتلقى، فهو عمل جاد لايت، يمكن لهذا السبب أخذت «هدنة» من الإخراج حتى لا يفرض على السوق أعمالاً لا أريدها، خاصة أن المنتجين فى هذا الوقت كانوا يريدون التعاقد معى لإنتاج أفلام كوميدية.

< هل توقيت عرض الفيلم يشغلك؟

- إطلاقاً، أنا مؤمن أن الفيلم الجاد هو الذى يستطيع أن يصل للجمهور، و«باب الحديد» نموذجاً، فأنا لست ملتزماً بصناعة فيلم فى موسم معين مثل عيد الأضحى أو الفطر وخلافه لضمان نجاحه، فأنا لست مخرج مواسم، لأننى أرى أن هذا النجاح يكون مؤقتاً، أريد أن أصنع فيلمًا يعيش مع الجمهور، يخلد اسمى كمخرج.