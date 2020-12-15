عمرو يوسف يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضاني (الملك أحمس)

يعود الفنان عمرو يوسف للشاشة الصغيرة بعد غياب عامين، حيث بدأ تصوير أولى مشاهده في المسلسل الجديد والذي يحمل إسم "الملك أحمس".

ومن المقرر عرض مسلسل "الملك أحمس" خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ويقدم "عمرو" من خلاله دور الملك أحمس قاهر الهكسوس، الذي يدخل في صراع كبير مع الهكسوس لحماية البلاد.

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ويتناول المسلسل شخصية أحمس قاهر الهكسوس، ويكتبه

محمد وخالد وشيرين دياب، كما بدأت ترشيحات الفنانين، حيث تم الاستقرار على كل من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر، وجارٍ الاستقرار على باقى الفنانين.

مسلسل "الملك أحمس" تعاون إنتاجى بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل

وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" فى شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.