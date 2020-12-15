(تفاصيل) .. وائل جسار يحيي حفلات الكريسماس بالقاهرة

يستعد المطرب وائل جسار لإحياء حفلات الكريسماس بالقاهرة، وذلك يوم الخميس، الموافق 31 من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه.

وأعلن وائل جسار عن إحيائه حفلين، الأول بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس، والثانية بأحد فنادق وسط البلد، وذلك احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على

موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشر صور البوستر الدعائي للحفلات، والمدون عليه طريقة الحجز وموعد ومكان الحفل.

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وكان النجم اللبنانى وائل جسار أحيا فى وقت سابق

من شهر نوفمبر الماضى حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "غريبة الناس، مشيت، انت مين ياللى انا مش عارفك، نهاية واحدة، خلينى ذكرى، تخبى ليه، كامل الاوصاف، مليون مرة احبك، نسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس".