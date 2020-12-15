تفاصيل.. جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13

تقام الدورة الثالثة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتي تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عامًا على المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870م.

ويمنح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 13 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، عدد كبير من الجوائز تتجاوز قيمتها المالية الـ 300 ألف جنيه في قسمين: القسم الأول هو قسم مسابقة العروض المسرحية. وهي مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة للتسابق.

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تفاصيل الجوائز المقدمة:

جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

وجائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير.

وجائزة أفضل مؤلف مسرحي: جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع المهرجان

وشهادة تقدير وجائزة أفضل مؤلف صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

جائزة أفضل إخراج مسرحي: جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



وجائزة أفضل مخرج صاعد: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

أما جائزة أفضل ( دور أول) رجال فهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

وجائزة أفضل (دور ثان) رجال: جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان

وشهادة تقدير. وجائزة أفضل ممثل صاعد : جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

جائزة أفضل ( دور أول) نساء : جائزة مالية قدرها ثلاثون الف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



وجائزة أفضل (دور ثان) نساء :جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان

وشهادة تقدير.

وتمنح جائزة أفضل ممثلة صاعدة كجائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.

جائزة أفضل تصميم ديكور: جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



وجائزة أفضل تصميم أزياء: جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



وجائزة أفضل تصميم إضاءة: جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



وجائزة أفضل موسيقى مسرحية: جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



جائزة أفضل تصميم استعراضات: جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



وجائزة أفضل دراماتورج: جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



جائزة أفضل دعاية مسرحية: جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير.



وجائزة الإشعار وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير.

كما للجنة التحكيم الحق في أن تمنح جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة. والتي لم تحصل علي جوائز وبما لا يزيد عن ثلاثة جوائز يتم منحها شهادات تقدير خاصة.

أما جوائز المقال النقدي والبحث النظري. فتنقسم إلى: جائزة المقال النقدي التطبيقي على العروض المسرحية وقيمتها 5 آلاف جنيها.

وجائزة البحث النقدي وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير.