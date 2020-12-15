"سرايا المختار" بالبحرين.. معول خراب إيراني بدائرة الحظر الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معول جديد من معاول الخراب الإيراني، ينضم إلى قائمة الإرهاب الأمريكية، في خطوة تعزز المساعي الدولية لمواجهة أجندة طهران بالشرق الأوسط.

"سرايا المختار"، تنظيم مسلح يهدد أمن البحرين، ويشكل إحدى أهم استراتيجيات السياسة الايرانية في دعم الجماعات المسلحة لاستهداف المنطقة، وهو أيضا واحد من 3 جماعات مصنفة على قوائم الإرهاب العربية.

تصنيف يترجم رفضا إقليميا للأجندة الإيرانية الخبيثة، يتعزز اليوم بضم التنظيم إلى قوائم الإرهاب الأمريكية، ما يشكل ضربة قاصمة لرؤية طهران المعتمدة على مرجعية "ولاية الفقيه"، ومخططها لزعزعة استقرار البحرين.

والثلاثاء، أعلنت واشنطن تصنيف "سرايا المختار" منظمة إرهابية، مشيرة في بيان لخارجيتها أن التنظيم يستهدف الإطاحة بحكومة البحرين تمهيدًا لتعزيز النفوذ الإيراني في البلاد.

وأضافت أنه خطط لتنفيذ هجمات ضد رعايا أمريكيين في البحرين.

وتعليقا على القرار، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، إن "تصنيف سرايا المختار منظمة إرهابية رسالة إلى إيران بأننا لن نسمح لوكلائها بتهديد الشعب البحريني أو مواطنينا هناك".

نهج الخميني

يسمى تنظيم المقاومة الإسلامية (سرايا المختار)؛ تنظيم مسلح تأسس بالبحرين في يوليو/ تموز 2011، ويتلقى تدريبًا ودعما من إيران والمليشيات العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

يعتبر أحد أهم أدوات السياسة الإيرانية في دعم الجماعات المسلحة بالدول العربية، ويستند في فكره المرجعي إلى "ولاية الفقيه"، أي ارتباطه مباشرة بالمرجع الشيعي الأعلى في إيران علي خامنئي.

ولاء لنهج الخميني أكده التنظيم في بيان أصدره قبل 4 سنوات بمناسبة ذكرى رحيل الموسوي الخميني، مشددا على التزامه بالسير على طريقه وتحقيق أهدافه.

وكغيره من معظم المليشيات المسلحة المدعومة من إيران، يتخذ التنظيم شعارا مماثلا للحرس الثوري، وقد صنفه الرباعي العربي، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، تنظيما إرهابيا.

خراب وفوضى

هما الهدف الأكبر لتنظيم يتخذ من إسقاط النظام البحريني هدفا أساسيا له، وفق تصريحات لعدد من قادته في مقابلات أجرتها معهم وسائل إعلام إيرانية، وهو أيضا ما تعلنه المنامة، حيث قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، إن "التنظيم يتبنى النهج المسلح، ويهدف بشكل رئيسي إلى إسقاط نظام الحكم، وترتكز استراتيجيته على التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".

التنظيم يستهدف أيضا خلق أقصى ما يمكن من الفوضى على الأراضي البحرينية، بما يمنح المجال لتشكيل مليشيا قوية تجمع تحت لوائها مجموعات مسلحة صغيرة تؤمن بنظرية العنف بمواجهة الدولة البحرينية.

تكتيك يرنو التنظيم لأن يقوده نحو تحقيق الهدف الأسمى بالنسبة له، وهو "التمهيد المقدس لظهور الإمام المهدي"، وفق تصريحات يروج لها عبر إعلام إيراني موال لطهران.

إرهاب.. واقعي والكتروني

عمليات إرهابية شنها التنظيم منذ تأسيسه في البحرين، مستخدما أسلوب تفجير القنابل الموقوتة والعبوات الناسفة، مستهدفا القوات البحرينية، ومحاولا إحداث أكبر قدر من الضحايا من أجل صدى إعلامي أكبر.

روع التنظيم البحرين بجرائم تنوعت بين الهجمات على مقرات أمنية، واستهداف أمنيين، علاوة على عملية إحراق البنك الوطني البحريني، وغيرها من المخططات التي نجح في تنفيذ البعض، فيما أحبطت السلطات الكثير منها.

ووفق تقارير متفرقة، يحصل التنظيم على إمدادات بالأسلحة مهربة من الخارج، تنوعت بين العبوات والصواريخ المحلية والألغام وغيرها.

ولم يكتف التنظيم بالهجمات على الأرض، بل طال إرهابه أيضا المجال الالكتروني، ونفذ عمليات قرصنة واسعة استهدفت حسابات لمسؤولين بحرينيين، تم اختراقها ونشر تهديدات طالت الأسر الحاكمة في البحرين.