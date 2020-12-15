عمل فني في لندن يجمع بين الأوبرا والروك عن مسيرة توني بلير

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لندن: يقدم مسرح في العاصمة البريطانية لندن في شباط/فبراير عملا يجمع بين الأوبرا والروك مخصصا لحياة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

ويحمل هذا العرض الممتد على خمس وأربعين دقيقة بعنوان "توني!"، توقيع هارفي هيل وستيف براون. وهو سيُعرض بين الرابع من فبراير والسادس منه في مسرح تورباين ويروي فصولاً من مسيرة بلير الذي تولى رئاسة الحكومة في بريطانيا بين 1997 و2007 والذي كان عضوا في فرقة "أغلي رومرز" للروك خلال سنوات الدراسة قبل أن يصبح السياسي الوحيد الذي قاد العمّاليين إلى السلطة خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية مع خطه الليبرالي المعلن.

ويشرح القائمون على هذا المشروع أنه "تراجيديا مضحكة تمزج الحبكة السياسية مع الدين والسلطة والرومانسية". ويجسد العمل زوجة بلير شيري والليدي ديانا والناطق الشهير باسمه أليستر كامبل، وأيضا جورج بوش الابن وصدام حسين وأسامة بن لادن.

وتولى الإصلاحي توني بلير رئاسة الوزراء في سن الثالثة والأربعين، لكن أداءه في السلطة كان موضع انتقاد خصوصاً لقيادته البلاد خلال مشاركتها بغزو العراق ضمن ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.

ويدير بلير البالغ 67 عاماً حالياً مؤسسته "توني بلير إنستيتيوت فور غلوبال تشاينج".