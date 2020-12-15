منة فضالي تنشر كواليس أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة منة فضالي عن كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها. نشرت منة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "في انتظار أحدث جلسة تصوير". آخر أعمال منة فضالي مسلسل "هي"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.

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