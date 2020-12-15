في 4 ساعات..أكثر من ربع مليون مشاهدة لـ برومو أغنية عمرو دياب الجديدة "يا أنا يالاء"

سجل البرومو الدعائي لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة"ياأنا يالاء"، أكثر من ربع مليون مشاهدة، خلال 4 ساعات فقط من طرحها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي، قول مطلعها "خلينا ننبسط من القلب الضحكة طلعة والليلة معاك ، يا حبيبي معاك الليلة، الليلة ولعه يا أنا يا لاء، محدش تاني يا أنا يا لاء، ولا هتلاقي في نص حناني".

ومن المقرر طرح الأغنية كاملاً خلال الأيام القليلة القادمة عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة.

بدأت الحملة الدعائية للألبوم في عدد من شوارع القاهرة بالأمس، تمهيداً لطرح الألبوم المتوقع خلال يناير 2021، حيث سيتضمن 14

أغنية، بحسب ما أعلنت إحدى شركات المحمول المسئولة عن مرحلته الدعائية.

قدم دياب أخيراً، مقطع أغنيته الجديدة "محسود"، وذلك من أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، علىدقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أناوأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

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كانت آخر إصداراته الغنائية "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل، ويقول مطلعها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخللي سهرنا جميل، والجو جميل، علشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

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