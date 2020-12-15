فيديو.. بحبك وبرتاحلك.. أنغام من كواليس أحد كليباتها

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها، كواليس أحدث كليب غنائي لها "بحبك وبرتاحلك"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
نشرت أنغام الفيديو، وعلقت عليه قائلة:"كواليس كليب "بحبك وبرتاحلك"، الذي تم طرحه خلال أغسطس الماضي عبر "يوتيوب"، وحصل على أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات: صابر كمال، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع:تميم، ويقول مطلعها"أنا بحبكأنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح وعشان طيب وأمين وصريح جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت".
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طرحت أنغام أخيراً، ألبومها الخليجي الجديد "مزح"، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم: مزح، غريب، لاتستغرب، آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء:الشاعر بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر، وحصل على ملايين المشاهدات عقب طرحه على "يوتيوب"، بالأإضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الإليكترونية، والمتاجر الموسيقية.
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