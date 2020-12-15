نفاد تذاكر حفل بوسي في مدينة 6 أكتوبر

تستعد الفنانة بوسي، لحفلها الغنائي الجديد، وذلك على مسرح إحدى الجامعات الكبرى في مدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل قبل حوالي أسبوع من إقامته.

إلتزمت إدارة المسرح بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا، بجانب توفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

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يذكر أن بوسي قد طرحت مؤخراً أغنية "أنا الدنيا"، التي سجلت أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة عبر موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:ملاك عادل، ألحان:مصطفى حجاج، توزيع:أحمد عادل، وتقول كلماتها"انا الدنيا اللي هتوريك نجوم الليل في عز الظهر انا الدنيا انا الدنيا اللي هتخليك تحس انت من غير ظهر انا الدنيا اللي هتربيك وهتهينك وهتذلك"، إضافة إلى ظهورها إعلامياً مع الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، والتي تحدثت فيه عن أزمتها الأخيرة مع والدها، بجانب بعض من مشاريعها الفنية الجديدة، وكواليس أغنياتها الجديدة.