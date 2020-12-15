تراند اليوم : ياسين السقا يشارك في رمضان 2021 في “الملك أحمس” – تفاصيل

يستعد ياسين السقا الابن الأكبر للممثل أحمد السقا في المشاركة في أحد الأعمال الرمضانية المقبلة بعيدا عن والده.

نشر ياسين السقا صورة تجمعه مع الممثل عمرو يوسف، كاشفا أنها من كواليس تصوير مسلسل “الملك أحمس”، وظهرا وهما ممسكان بسيوف تبدو مشابهة للسيوف الأثرية وخلفهم تظهر ديكورات تشبه المباني الفرعونية.

ويقدم عمرو يوسف في المسلسل شخصية أحمس طارد الهكسوس، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

مسلسل “الملك” من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، ويتناول قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر المسلسل أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.



