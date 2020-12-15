تراند اليوم : عمرو دياب محسود علي ساعته بمليون ونصف

ظهر المغني المصري عمرو دياب في بوستر ألبومه الجديد وهو يرتدي ساعة يد، قال ناشطون إن ثمنها يتجاوز 1.5 مليون جنيه مصري وهو ما يقدر بقرابة الـ”110 ألف دولار”.

وكانت الشركة المنتجة قد روجت لألبوم دياب الجديد “يا أنا يا لأ” خلال الأيام الماضية، بملصقات دعائية ومقاطع من الأغاني.

انتشار إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد في شوارع القاهرة

وبحسب موقع “في الفن” فإن ساعة “دياب” التي ظهر وهو يرتديها في بوستره الجديد تباع في دار Patek Philippe، وهي مصنوعة من الذهب من عيار 18 بلون Rose Gold وتحتوي على 35 ماسة صغيرة، وذراعها من جلد التمساح، ويصل سعرها إلى 110 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و733 ألفا و732 جنيها مصريا.

يذكر أن شوارع القاهرة قد شهدت طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم “يا أنا يا لأ”.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي ” أهي أهي” ، “أماكن السهر” ، “الجو جميل”.

جدير بالذكر أن دياب كان قد أحيا الجمعة الماضية حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور نجوم الاعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية “محسود” والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

وكان آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم “سهران”، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية “جامدة بس” و”سهران” و”هيعيش يفتكرني” و”مهرجان” و”جميلة” و”بالضحكة دي” و”عم الطيب” و”مكانك في قلبي” و”حلوة البدايات” و”زي مانت” و”ياروقانك” و”روح” و”بحبه” و”قدام مرايتها” و”يوم تلات” و”أول يوم في

