تراند اليوم : إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلاد إبنتها الأول – إتفرج

احتفلت الممثلة إسراء عبد الفتاح بعيد ميلاد ابنتها الأول وسط ديكورات أنيقة وفستان مصمم خصيصا للطفلة.

نشرت إسراء عبد الفتاح صورة من جلسة التصوير التي خضعت لها بصحبة ابنتها وهما ترتديان فساتين من تصميم سامو هجرس ووسط ديكورات على شكل فيل.

وكتبت إسراء عبر حسابها بتطبيق Instagram شاكرة كل من ساهموا في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها بمجهوداتهم، وكتبت: كل عام وأنتي بخير أميرتي تمارا”.

وكانت إسراء علقت على تجربتها مع الأمومة من قبل كاتبة: “أنا قبلك والله ما كنت عايشة، أنتي جيتي خليتيني أعرف نوع حب جديد كبير اكبر من أي حاجة في الدنيا، خليتيني أحس أن حتي الحب قبلك مكانش حب، خليتيني أحس بأحاسيس كتيير أوي مكنتش متخيلة أنها موجودة أصلا”.

واصلت إسراء عبد الفتاح حديثها عن ابنتها تمارا: “خليتي لحياتي معني خليتيني أدعي لنفسي أن ربنا يطول في عمري و أدعي ان ميحصليش أي حاجة وحشة بس عشانك، أوعدك أني هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أبقي الأم اللي بتحلمي بيها. ربنا يحفظك يا حبيبتي و يجعلك من الصالحات و ماشوفش فيكي اي حاجة وحشة يا رب، كل سنة و أنتي طيبة و جمبي و في حضني”.

يذكر أن حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح تزوجا في سبتمبر 2017، عقب مشاركتهما سويًا في مواسم برنامج “مسرح مصر” الذي تم عرضه عبر قنوات MBC.



