تراند اليوم : أشعة الشمس تظهر ملامح صبا مبارك – إتفرج

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة “كن اشعة الشمس الخاصة بك”.

وشاركت صبا مبارك، في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل “عبور” الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.