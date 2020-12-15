رنا سماحة في أول صورة مع زوجها بعد الزواج

متابعة بتجـــــــــــرد: دخلت الفنانة المصرية الشابة رنا سماحة قبل أيام القفص الذهبي بزواجها من الملحن سامر أبوطالب في حفل زفاف أقيم في أحد الفنادق، وسط حضور الأصدقاء والمقربين وبعض النجوم أبرزهم النجم المصري تامر حسني والفنانة ريم البارودي.

وتألقت رنا في حفل زفافها بفستان من اللون العاجي تميز بتصميمه الضخم من الأسفل إذ بدت فيه كالأميرات، أما الأكمام فكانت طويلة ومطرزة بالكامل مع الفستان، واختارت أن تتزين بطرحة طويلة وتاج كبير، أما المكياج فكان من درجات الألوان الترابية.

وبعد نشر رنا سماحة مجموعة من صور حفل زفافها شاركت متابعيها عبر انستغرام والذين يبلغ عددهم مليوناً، صوراً جديدة كأول ظهور لها مع زوجها الملحن سامر أبوطالب من شهر العسل، وعلقت رنا قائلة: “المعنى الحقيقي للسعادة”.

وعلى صعيد آخر كانت رنا سماحة قد أطلقت مؤخراً أحدث أغانيها التي تحمل اسم “أوبا” والتي صورتها على هيئة الفيديو كليب، وهي من كلمات “أحمد حسن راؤول” وتوزيع “وسام عبدالمنعم” وألحان “أحمد زعيم”، كما ظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبوطالب في بداية الكليب وجه رسالة لها قائلاً: “بقالي فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك”.

يذكر أن رنا وسامر احتفلا بخطبتهما في أكتوبر الماضي، كما تربطهما صداقة استمرت ما يقرب من 13 عاماً.