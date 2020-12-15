شقيقة كيت ميدلتون حامل بطفلها الثاني

متابعة بتجـــــــــــرد: تنتظر بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون قدوم مولودها الثاني من زوجها رجل الأعمال جيمس ماثيوز.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن بيبا ميدلتون ​ (37 عاماً) سعيدة جداً بحملها وتنتظر قدوم المولود بفارغ الصبر.

وقال مصدر مقرب من عائلة ميدلتون لموقع “بيج سيكس” إن بيبا وجيمس سعيدان للغاية ويعتبران أن خبر الحمل هو أمر رائع وخاصة في ظل هذا العام الصعب وأن الأسرة كلها مسرورة.

ورفض الزوجان التعليق حول هذا الخبر، الذي يأتي وسط أنباء عن استعداد الزوجين لشراء أرض في بيركشاير تبلغ مساحتها 72 فداناً مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني.

يشار إلى أن جيمس وبيبا قد تزوجا عام 2017 ولديهما طفل واحد يدعى آرثر ويبلغ من العمر عامين.