هكذا نفت فيفي عبده خبر وفاتها

اختارت الفنانة فيفي عبده أن ترد على شائعات وفاتها على طريقتها ، خاصة وانه تردد في الآونة الأخيرة الكثير من الشائعات حول وفاتها هبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت عبده تواصلت مع جمهورها مؤخرا معلنة أنها مريضة وتشعر بآلام في ظهرها. واختارت فيفي عبده أن تنفي شائعة وفاتها على طريقتها، فنشرت مقطع فيديو وهي ترقص على إنستغرام، وعلّقت على الفيديو بعبارة " اسكيوزمي بقى بليين الكرونة ربنا يستر".
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