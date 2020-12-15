اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك



وسط أجواء عائلية اختارت الفنانة ماجدة الرومي الاحتفال بعيد ميلادها. ونشر القيمون على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها محتفلة بعيدها في منزلها برفقة شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي وأفراد من العائلة. وعلّق القيمون على الحسابات بهذه الكلمات: "وما بتكمل الفرحة الا مع جمعة العيلة.... عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".

كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي تحتفل بعيدها مع العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.