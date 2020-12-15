أشرف عبدالباقي: "بجوز أول حد في الفرقة الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بعقد قران محمد بطاوي أحد أعضاء فرقته الجديدة. ونشر أشرف صورة مجمعه في إطار واحد تجمعه بأعضاء فرقة مسرح مصر في حفلات زفافهم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". علق "عبدالباقي" على الصور:" بعد ما جوزت فرقة مسرح مصر دلوقتي بجوز أول واحد في الفرقة الجديدة". وكتب على الصورة :"بطاوي مبروك". وحل الفنان أشرف عبد الباقي ضيفًا مع الإعلامية "وفاء الكيلاني"، في برنامجها "السيرة"، الذي يعرض على شاشة "Dmc".

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