"كاد الممثل أن يكون رسولا".. عبد الرحمن أبو زهرة يثير الجدل من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أثار الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الجدل مجددًا، أثناء تكريمه في مهرجان التجربة الأولى، بتحريفه لبيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، قائلا إن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن.

وأوضح إنه استبدل كلمات ببيت الشعر الذي كتبه أمير الشعراء، قائلا: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا"، بدلا من "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" .

وعبر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في مهرجان التجربة الأولى، الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية في دورته الخامسة برئاسة الفنان أشرف زكي، عن سعادته بالتكريم، ووصفه إنه من فنان كبير ورجل يستحق التقدير والاحترام مثل أشرف زكي.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الفنان الكبير