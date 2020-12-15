شكرا لقرائتكم خبر عن كريستى تيجن تستمتع بوقتها مع طفليها بين أشجار الكريسماس المغطاة بالثلوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية كريستى تيجن للاحتفال بالكريسماس بأناقة مذهلة خطفت أنظار كل محبيها و عشاقها من شتى أنحاء العالم، ظهرت تيجن البالغة من العمر ( 35 عاما ) بإحدى الصوروهى تجلس أمام النافذة بينما تظهر فى الخلفية أشجار الكريسماس المزينة باللونين الأحمر و الذهبى و يغطى الأشجار الكثير من الثلوج .



كريستي تيجن

اختارت تيجن أن ترتدى تنورة قصيرة باللون الأبيض مع "بلوزة" بإحدى درجات اللون البنى ، وهى واحدة من أبرز تصميمات دار أزياء " Intermix " ووصل سعرها إلى 235 جنيه إسترلينى .

وحرصت كريستى تيجن أن تنقل الأجواء الاحتفالية المميزة التى تستمتع بها بشكل عائلى لمحبيها و عشاقها من مرتادى صفحتها الشخصية على " إنستجرام " و التى تضم أكثر 33.4 مليون شخص ، فنشرت سلسلة من الصور التى أظهرت طفليها " لونا " البالغة من العمر 4 سنوات و " مايلز " البالغ من العمر عامين .

ظهر مايلز ولون وهما مرتديان ملابس جمعت اللونين الأحمر و الأسود والتقطوا العديد من الصور بجانب أشجار الكريسماس .



لونا و مايلز (1)



لونا و مايلز (2)



لونا و مايلز (3)



لونا و مايلز (4)



لونا



مايلز



لونا و مايلز (1)



لونا و مايلز (2)



لونا و مايلز (3)



لونا و مايلز (4)



لونا