شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تنتهى من تصوير مسلسل "سكن بنات" بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النجمة وفاء عامر من تصوير مسلسلها الجديد "سكن بنات" بعد يومين في الديكور الخاص بالعمل بعد تصوير 3 شهور في العديد من الأماكن بالقاهرة ويدخل المسلسل مراحل المونتاج استعدادًا للعرض.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.