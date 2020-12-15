شكرا لقرائتكم خبر عن حتى نلتقى مرة أخرى..يسرا تستعرض إطلالاتها فى مهرجان القاهرة السينمائى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة الكبيرة يسرا إطلالاتها في مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ42، خلال حفلتى الافتتاح والختام، والتى ارتدت فستان أحمر فى الافتتاح وأخر ذهبي فى الختام، والتي كانت من أفضل الإطلالات خلال المهرجان، ونشر فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة :"إطلالاتى بمهرجان القاهرة .. حتى نلتقي مرة أخرى" .



فستان يسرا فى حفل الافتتاح



فستان يسرا فى حفل الختام

وشاركت الفنانة يسرا جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورًا جديدة من كواليس استعدادها للحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، معلقة على الصور قائلة: "الاستعداد للحفل الختامي للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وفي وقت سابق، خضعت النجمة الكبيرة يسرا لجلسة تصوير جديدة لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى افتتاح دورته الـ42، وظهرت بها ترتدى فستانا أحمر من تصميم مصمم الأزياء اللبنانى جورج حبيقة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام" مصحوبة بتعليق "خلف الكواليس أثناء الاستعداد لحفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل الختام، فوز الفيلم الهولندي (ذهب) إخراج روجيه هيسب، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بالمهرجان، حيث يشهد المهرجان العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول، "تيمو" لاعب جمباز موهوب يتقاسم حلما كبيرا مع والده ذو الاحتياجات الخاصة هو؛ "الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية". لكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.