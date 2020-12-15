شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تعود لمتابعيها بفلاتر مضحكة فى ظهور جديد بعد أزمتها الصحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها بعد تعرضها لوعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول نقلها للمستشفي، عبر خاصية ستوري، بحسابها بموقع "انستجرام"، مستخدمة عددا من الفلاتر المضحكة بتطبيق "سناب شات"، وعلقت قائلة :"كنا ناقصين كمان النفخة الكدابة".



فيفي عبده



فيفي



فيفي عبده

وكانت النجمة فيفى عبده قد أثارت الكثير من التساؤلات حول حالتها الصحية بعد ما أعلنت منذ فترة أنها تتلقى العلاج الفترة الماضية وترقد فى منزلها، وتم نشر فيديو لنجمة عبر صفحتها الرسمية "انستجرام" الساعات الماضية، وهى تتحدث مع جمهورها وتقول الكلمات الذى اعتاد الجمهور عليها وهى "صباح الفل عليكو ياقشطات ياعسلات من مصر أم الدنيا".

يذكر أن فيفى عبده طمأنت متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام على حالتها الصحية، وذلك بعدما طلبت من متابعيها الدعاء لها خلال الفترة الأخيرة بسبب مرضها، ونشرت تسجيلا صوتيا نفت فيه كل ما تردد بشأن ما قيل عن مرضها، وقالت إنها تعانى من آلام فى الظهر فقط ويتم معالجتها داخل منزلها بعكس ما يتم إرساله لها من شائعات حول حالتها الصحية.

وأضافت فيفى، فى الوقت ذاته، أنها كانت بوقت من الأوقات لا تتمكن من المشى على قدميها قائلة، "حرام اللى ناس كتباه بخصوص مرضى، مطلعين عليه اشاعات كتيرة جداً"، وكانت قد كشفت فيفي عبده قبل أيام عن مرورها بأزمة صحية فى الوقت الحالى دون ذكر تفاصيل، وظهرت فى فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية، وتقول: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".