شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام علي يستعد لمسلسله الجديد "ورق التوت" في 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المخرج حسام علي، على مسلسل جديد سيقوم بإخراجه الفترة المقبلة تحت عنوان "ورق التوت"، ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، حيث يعقد جلسات عمل حالياً مع الشركة المنتجة للاستقرار على الشخصيات الرئيسية ، خاصة أن المسلسل يضم مجموعة من النجوم، ويحتوى على مفاجآت عدة.

ومن المقرر أن يعلن حسام على ، عن قائمة الأبطال، حيث يجرى حاليا اختيار الأدوار الرئيسية، كما يجرى فريق عمله حالياً الكاستينج للدوار الثانوية، خاصة أن الشركة المنتجة ترغب في تصوير المسلسل مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وفى سياق آخر، يسابق المخرج حسام على الزمن للانتهاء من تصوير كافة مشاهد مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يتبقى بعض المشاهد المقررتصويرها في إحدى الدول الاوربية، لم تستقر عليها الشركة المنتجة حتى الأن، وبعدها يعود حسام على للبدء في تصوير "ورق التوت".

وكان آخر أعمال المخرج حسام على مسلسل "شديد الخطورة" من 7 حلقات وتم عرضه على منصة watch it الرقمية، وهو بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.