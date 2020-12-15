بعد نيكولاس كيدج.. محمد كريم يعود الى هوليوود

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الممثل المصري محمد كريم

أعلن الممثل المصري محمد كريم​ عن بدء تحضيراته لعمل جديد في هوليوود. ونشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورتين له من كواليس التصوير ظهر فيهما بلوك مختلف اعتمد فيه الشاربين من دون أن يكشف تفاصيل أخرى. وذلك بعدما عرض لمحمد كريم مؤخرا فيلم A Score to Settle مع ​نيكولاس كيدج​، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه شخصية جيمي.



ويشار الى أن محمد كريم تعرض لحادث سير نقل على إثره الى المستشفى، وشارك محبيه صوراً لسيارته بعد تهشمها.

وعلق عليها بالقول:" قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيء جبلي واتجاهين ..أنا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا علي خير..أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب أنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه دعواتكم".