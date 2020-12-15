شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ في أول رد على أنباء إقالته من منصبه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 تركى ال الشيخ خرج رئيس هيئة الترفيه في السعودية ​تركى ال الشيخ، عن صمته ليرد على أنباء إعفائه من منصبه والتحقيق معه بقضايا تتعلق بالفساد.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة". وتداولت بعض وسائل الإعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إعفاء آل الشيخ من منصبه بأمر ملكي والتحقيق معه في قضايا فساد. يذكر أن آل الشيخ تم منحه منصب الرئاسة الشرفية في نادي الأهلي المصري، ثم اشترى نادي الأسيوطي سابقا، وبدّل اسمه إلى بيراميدز، وباعه لأحد المستثمرين الإماراتيين.

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