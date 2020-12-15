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شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة تطلب الدعاء:"طلع في رقبتي خمس أورام" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
حسناء سيف الدين
بعد أن كانت قد تعرضت منذ ثلاثة أشهر إلى الإصابة بورم بسيط في الرقبة، ولكن بعد فترة ظهر ورم آخر في مكان مجاور للورم السابق، كشفت الممثلة الأردنية من أصل فلسطيني حسناء سيف الدين تفاصيل جديدة عن مرضها، والذي اضطرت بسببه لدخولها المستشفى لإجراء فحوصات.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها من على سرير المستشفى، وعلّقت بالقول:""بعد الفحوصات والسونار طلع في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة ادعولي بليز، ادعولي".
يشار إلى أن حسناء مقيمة في مصر، حيث عاشت سنوات حياتها في القاهرة ودرست في إحدى الجامعات الخاصة، وبدأت نشاطها الفني عام 2007 من خلال مسلسل "لحظات حرجة"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "أسمهان" و"مذكرات سيئة السمعة" و"الصفعة".
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