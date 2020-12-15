اكتشفت 5 أورام بالغدة الدرقية.. تأجيل جراحة الفنانة حسناء سيف الدين لهذا السبب‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين عن تأجيل الجراحة التي كان من المقرر أن تخضع لها، بعد اكتشاف وجود خمس أورام بأحجام مختلفة بالغدة الدرقية، موضحة أن السبب في ذلك هو ارتفاع نسبة التجلطات بالدم لديها.

حسناء أعلنت تفاصيل حالتها، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت :"ميرسي جدا جدا لكل اللي بعتلي هنا، وعلى الواتساب و أسفة جدا لكل اللي كلمني وما ردتش، بس كان يوم صعب ومتعب جدا الحمد لله".

وتابعت،:" أحب أشاركم أخر تطورات حالتي الصحية، الورم طلع مَش واحد طلعوا خمسة بأحجام مختلفة في الرقبة، وللأسف موضوع الجراحة عشان نحلل عينة للتأكد إذا كان حميد أو لا هيتأجل لأنه أثناء عمل التحاليل والفحوصات، قبل الجراحة اكتشفوا أن نسبة التجلطات عندي عالية جدا، و طبعاً الموضوع دا أهم من الجراحة وما كنش في الحسبان".

حسناء أضافت :" أدوني حقن وأدوية لسيولة الدم، وعملت تحاليل وإشاعات جديدة لموضوع التجلطات، ولاقوها على الرئة وهنعمل أشعة صبغة لمعرفة مكانها بالظبط، ولسه معملتهاش هعملها كمان شوية باذن الله، ومَش فاهمة جت منين جلطات الرئة ولا ازاي ؟!! أنا بلعب رياضة وعمري ما شربت سيجارة وبنام كويس، وأكلي صحي لحد كبير وعمري ما اشتكيت من صدري ولا نَفَسِيّ !! الحمد لله على كل شىء".

واختتمت، :" واختكم اتحجزت في المستشفى لغاية انتهاء جميع فحوصات موضوع التجلطات، ويشوفو لها حل وبعدها نرجع لجراحة رقبتي بإذن الله، الحمد لله على كل شيء، وربنا ما يحرمني منكم ولا من دعائكم ليا".

حسناء تشارك في بطولة مسلسل بعنوان "هي"، مع وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر ريحانة، منة فضالي، حجاج عبد العظيم، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، محمود عزت، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.