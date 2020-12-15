تعرف على موعد ومكان حفل وائل جسار في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفل ليلة رأس السنة في فندق "جي دبليو ماريوت" بالقاهرة.

نشر "جسار" بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه بموقع"إنستجرام"، ترويجًا للحفل، الذي يحييه في 31 ديسمبر.

يذكر أن أحيا المطرب وائل جسار حفلًا غنايًا بدار الأوبرا المصرية ضمن حفلات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، وذلك في 9 نوفمبر الماضي.