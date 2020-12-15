محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة "سيلفي" تجمعها بزوجها لاعب كرة القدم محمد عبد المنصف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". علقت لقاء على الصورة :"صباح الخير". يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية.. أحدث ظهور للقاء الخميسي وزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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