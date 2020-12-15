إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة إسراء عبد الفتاح بعيد ميلاد ابنتها "تمارا" الأول. نشرت إسراء صورة تجمعهما من حفل العيد ميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"كل سنة وانتي طيبة برنسيستي تمارا". يذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

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