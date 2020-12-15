أغاني أثارت غضب رجال الدين والنقابات الفنية.. "عمرو دياب" و"الجسمي" و"أصالة" و"شاكوش".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

اعتراضات من مجمع البحوث الإسلامية، ورفض من الرقابة على المصنفات ونقابة الموسيقيين، واتهامات بالسرقة والتعدي على الحقوق، كل هذا تعرضت له أغاني لأبرز نجوم ونجمات الساحة الغنائية، وفي مقدمتهم عمرو دياب، وأصالة، والإماراتي حسين الجسمي صاحب الأغنية الأعلى مشاهدة عربيا عبر موقع يوتيوب "بالبنط العريض".

ويكشف "الخليج 365" بالتقرير التالي عن أبرز الأغاني التي طاردتها الاتهامات عام 2020.

"بالبنط العريض"

مع تصدر أغنية الإماراتي حسين الجسمي "بالبنط العريض"، المشهد الغنائي عام 2020، ووصول عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى ما يزيد عن 328 مليون، تعرضت الأغنية للهجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب جملة "غالي وأقرب من الوريد". والتي قاربها البعض للآية القرآنية "وَنَحْنُ أَقْرَبُ إليه مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ".

ورد مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر عبر صفحته بموقع "تويتر"، وكتب "على كده بقى لما أم كلثوم تغني أنت الحب كله ده حرام، لإن حبنا لله ولرسوله (ص) أكبر من أي حب لحد تاني !، إيه النظره الضيقه الغريبه دي ! ، ربنا رب قلوب ماتدخلش تحكم بإيه حلال وحرام، وعلى المشاع أنت مش مفتي ولا جهة رقابية، قول عمل وحش أو حلو".

أغنية "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وغناء حسين الجسمي وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر جلال الحمداوي

مالك غيران

بسبب أغنية "مالك غيران"، تعرض الفنان عمرو دياب لموجة من الانتقادات، بعد تزامن طرح الأغنية عبر إحدى شركات المحمول مع انفجار بيروت، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، واللحن "فلكلور"، وتوزيع الدي جي البوسني الأصل سالفاتور جاناتشى ومواطنه نابوتشودونوسور بولى.

100 حساب

مجلس نقابة المهن الموسيقية تصدى بقوة للأغنية التي جمعت الفنان أحمد سعد ومغني المهرجانات حسن شاكوش، وعقب طرح "100 حساب" عبر موقع يوتيوب، قرر المجلس إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل، وإحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق.

رفقا

عقب طرح الفنانة أصالة أغنية "رفقا" من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، أصدر مجمع البحوث الإسلامية مع تجاهل الإشارة لاسم الفنانة أصالة أو ذكر اسم الأغنية التي صدرت ضمن ألبوم "لا تستلم"، مكتفيا بالإشارة إلى رصد الجدل حول استخدام كلمات الحديث النبوي الشريف، وقال في بيان رسمي: إنه تابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف في بيانه أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

الشرع

مع قيام الفنان حمادة هلال بطرح برومو أغنية بعنوان "الشرع حلل أربعة"، واجه انتقادات من رجال الدين ونقابة المهن الموسيقية، وطالبه الشيخ خالد الجندي"عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية"، بالاعتذار عنها، وعدم إذاعتها إطلاقًا، ملوحا بمقاضاة المطرب أو رفع شكواه إلى لله ثم للأزهر الشريف.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،:" المطرب طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه، معربًا عن رفضه للزج بالشريعة الإسلامية في الأغاني بهذه الطريقة".

أماكن السهر

تسريب كليب الهضبة عمرو دياب الجديد "أماكن السهر" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فرض على مؤلفها الشاعر تامر حسين، المطالبة بعدم إعادة نشر الكليب المسرب وكتب على صفحته بموقع "فيس بوك":"الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو عشان تلم لايكات".

وأضاف تامر حسين:" لو صفحات فعلاً بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكوالتي دي من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش ملكها والكليب النسخة الأصلية بيجهز للنزول".

والمفارقة أن الأغنية نفسها كشفت عن خلاف جديد بين عمرو دياب، وملحنه المفضل الملحن عمرو مصطفى، الذي تراجع عن التهنئة بالأغنية، وقام بكتابة تعليق أخر منتقدا لها.

عمرو مصطفى كان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قد كتب مهنئا :"مبروك لصديقي الكبير عمرو دياب ومبروك لكل فريق العمل.. عمل جميل" قبل أن يتراجع ويحذف المنشور، ونشر أخر كتب فيه،:"الواحد حاول يكون منافق بس مقدرش.. أنتظروا الموسيقى بجد زمن المجاملات والعاطفة إنتهى الموسيقى الحلوة صاروخ يفرض نفسه على الجميع".

قشطة بالزبادي

بسبب كلمات أغنية "قضة بالزبادي" للمطرب الشعبي محمود الليثي، قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وهية الرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة، بتحرير مخالفة ومحضر ضد المطرب، وإلزمته بدفع غرامة مالية بلغت 65 ألف جنيه، وبإزالة الأغنية من على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي

يابيروت

اتهمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، فرقة موسيقى الميتال" Kimaera "، بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنيتها "يا بيروت" وهددت بمقاضاتهم، بسبب استغلال الفرقة للأغنية وتصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها على المحطات الفضائية، دون حق أو إذن، ووصفته بالتعدي الواضح على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي يكفلها "قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1999".

تعظيم سلام

بعد ساعات من طرح المنتج هاني محروس عبر موقع يوتيوب، أحدث أغاني المطرب مصطفى حجاج ومغني المهرجانات سادات، وهي بعنوان "تعظيم سلام" ، شن الملحن والموزع فارس فهمي هجوما على صناع الآغنية والمنتج متهما إياه بالتعدي على لحن أغنية من أعماله كان قد أرسلها له عبر الواتس اب.

أنا بابا

عندما طرح الفنان حميد الشاعري برومو أحدث أغانيه "أنا بابا"، التي تحمل اسم ألبوم يعود به للساحة الغنائية بعد غياب 14 عاما، كشفت الشاعرة هالة علي عن وجود تطابق بالاسم والفكرة مع أغنية سبق وقدمتها مع المطرب رامي صبري العام الماضي.