مراد مكرم يكشف سبب عدم إقامته عزاء لوالدته.. "كانت عارفة اني هتبهدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان مراد مكرم عن سبب عدم إقامته عزاء لوالدته، بعد وفاتها الأحد الماضي.

مراد كشف عن رغبة والدته، عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب:" أشكر كل من عزاني في أمي، بأي طريقه كانت، وأشكر زمايلي و أصدقائي اللي حطوا بوست عن وفاة أمي".

وأضاف،:"و باعتذر عن عدم إقامة عزاء، ولكن دي كانت رغبتها دايما، من سنين و هي بتردد أنا عندي ولدين ومش عايزالهم بهدلة، كانت خايفه علينا من الصدمة، قسمت كل حاجتها على حياة عينها علشان ما نلوصش، كانت خايفة نختلف بعد ما ترحل، كانت دايما تقول لي أنا خايفه عليك أنت بالذات، كانت عارفه أني هتبهدل نفسيا من بعدها، ما تقلقيش يا أمي، أنت ربيتي راجل، كام يوم و هاصلب طولي و هاشرفك، أوعدك".

والدة الفنان مراد مكرم توفيت الأحد الماضي، وفي أول تعليق له عبر صفحته بموقع فيسبوك،:كتب مراد "ربنا استرد وديعته، أشكرك يا رب إنك ريحتها".