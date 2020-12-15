أصيبت بورم في الرقبة.. حسناء سيف الدين فنانة شكلت وجدان الجمهور العربي

حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين ممثلة إردنية من أصل فلسطيني تعيش في مصر، شاركت في مسلسل لحظات حرجة 2017، بدور منال أخت يسرا، الذي يعتبر الظهور الأول لها على شاشة الدراما المصرية، لكنها في الساعات الأخيرة أجرت فحوصات طبية كشفت عن وجود ورم في رقبتها.

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الفنانة الإردنية حسناء سيف الدين، كتبت على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوها إنستجرام، :" بعد الفحوصات و السونار طلع في في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة إدعولي ".

مرض حسناء سيف الدين

منذ ثلاثة أشهر كشف حسناء سيف الدين، عن إصابتها بورم في الرقبة منذ 3 أشهر، مؤكدة أنها تجري حاليا الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتها، والذب كان عبارة عن ورم بسيط في الرقبة، لكن الطبيب أكد لها في ذلك

ان الوقت أنه مجرد التهاب بسيط، وبعدها بفترة قصيرة أُصيبت بورم أكبر في مكان مجاور.

وأكدت حسناء سيف الدين أنها أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن الورم حميد وليس خبيثًا، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بأن يشفيها الله ويخرجها بأحسن حال من المستشفى.

مسيرتها الفنية في مصر

لم يكن مشاركتها في مسلسل لحظات حرجة العمل الفني الوحيد الذي شاركت فيه في مصر، بل أنها قدمت أحد الأدوار في فيلم لحظات أنوثة مع الفنانة علا غانم وحسين الإمام و مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة ، و أثبتت أنها ممثلة جيدة وأشاد الجميع بأدائها .

وفي عام 2017 قامت حسناء سيف الدين بتصوير 3 مسلسلات للعرض في رمضان، هي ليل الثعالب مع فاروق الفيشاوي و فردوس عبد الحميد و

بنات في الثلاثين بطولة محمود قابيل و توفيق عبد الحميد ، المسلسل الثالث ظل المحارب بطولة هشام سليم و باسم ياخور و علا غانم .

نشأة حسناء سيف الدين

ولدت الفنانة حسناء سيف الدين في المغرب في 24 اكتوبر عام 1974، بدأت مرحلة الدراسة في الأردن و المرحلة الثانوية و الجامعية في مصر و تخرجت من جامعة مصر الدولية بكالوريوس إعلام إنجليزي قسم إذاعة و تلفزيون، و حصلت على دورات مهارات مذعيين التلفزيون في بي بي سي بلندن .

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يعتبر مسلسل سكن بنات آخر أعمال حسناء الفنية، مع المخرج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكنّ في إحدى الفيلات، وتكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

وشارك في البطولة وفاء عامر، ودينا، ومنة فضالي، وأيتن عامر، وشيما الحاج، ومنذر ريحانة، وحجاج عبد العظيم، ومحمود عزت، وتغريد فهمي، وشمس، ومحمود ناصر، وإيمان مسامح، ومنة الشريف، وعدد من نجوم الفن، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.