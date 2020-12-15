فضل شاكر يطرح أغنية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 47 دقيقة

بعد إطلاق العديد من الأغاني المُنفردة خلال العام 2020 وكان آخرها أغنية “للحين عايش” باللهجة الخليجيّة، أطلق الفنان فضل شاكر أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان “إبقى قابلني” ليختتم فيها هذه السنة.

ويقول مطلع الأغنية الجديدة، الّتي تعاون فيها فضل شاكر مع الشاعر عمرو المصري والملحن عمرو الشاذلي والموزّع الموسيقي عمرو الخضري، التالي:

“ابقي قابلني، لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين، ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين. ده أنت بصراحة ما تتعاشرش، فكرة أسامحك مفتكرش، والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين”.

وكان المطرب اللبناني فضل شاكر قد قرر في وقت سابق التواصل مع جمهوره والإجابة على أسئلتهم، من خلال بث مباشر عبر حسابه على Instagram.

خلال البث إجاب شاكر على أسئلة متابعيه وكشف عن أسباب غيابه وعدم تمكنه من مغادرة لبنان. وفي البداية قال شاكر إنه يعيش في مخيم “عين الحوة” في لبنان، وأنه يرحب بزيارة جمهوره له في أي وقت من المخيم.

وعن ظروفه المعيشية قال إنه يجلس في غرفة منذ سنوات، ويعاني من ضيق التنفس، كما أنه لا يستطيع ممارسة الرياضة. وكشف فضل شاكر أن سبب غيابه هو بعض الأشخاص الذين لا يريدون ظهوره وعودته، مؤكدا أنه سيكشف عن أسمائهم في وقت لاحق.