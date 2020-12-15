متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان محمد الشرنوبي متابعيه على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور القديمة له من مرحلة الطفولة والتي جمعته بوالده، وحرص على توجيه رسالة مؤثرة له.
وعلق النجم المصري على الصور قائلاً: “حبيبي وصاحبي وأخويا واستاذي اللي حببني في حاجة اسمها فن.. ربنا يخليك ليا ولكل اللي بيحبوك يا حبيبي.. بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا”.
ولقت الشرنوبي الانتباه لوسامته التي لا يزال يحافظ عليها منذ طفولته، ولفتت التعليقات الى ان ملامحه لم تتغيّر بتاتاً ولا يزال يتمتع بالملامح نفسها كما في الطفولة، ونالت الصور اعجاب الالاف من متابعيه ومحبيه.
يذكر أن الشرنوبي، ينتظر عرض مسلسل “لؤلؤ” الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – هذا الطفل بات نجمًا وسيمًا.. خمنوا من يكون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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