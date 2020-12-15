بالصور – رابح صقر يفاجئ متابعيه بتغيير كبير في شكله

متابعة بتجــــــــــرد: فوجئ متابعو ومحبو الفنان السعودي رابح صقر بأحدث ظهور له حيث تبين أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله. وتناقل هؤلاء عدداً من الصور له ظهر فيها مرتدياً بدلة وقد سرح شعره الطويل إلى حد ما إلى الخلف. وأثار هذا موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الصور على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وأعرب بعض الناشطين عن إعجابهم باللوك الجديد فيما فضل آخرون الإطلالة التقليدية التي لطلما اعتمدها الفنان.

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